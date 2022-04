Inter-Milan, Kalulu è pronto per il derby e sfida i nerazzurri: le sue parole

Inter-Milan, Pierre Kalulu lancia la sfida ai nerazzurri.

Il difensore francese della squadra rossonera, dall'infortunio di Simon Kjaer, si sta rivelando uno dei punti di forza della formazione di Stefano Pioli che oramai lo ha reso uno dei titolari inamovibili della squadra e anche dopodomani, nel derby di ritorno di Coppa Italia - quello d'andata è terminato con il risultato di 0-0 - sarà titolare nella difesa del Milan. Proprio a poche ore dalla sfida, Kalulu ha voluto parlare proprio del derby, intervistato da Star Casino, e ha voluto lanciare la sfida agli uomini di Simone Inzaghi.

Per Kalulu, quella di martedì, sarà una partita molto difficile in cui a fare la differenza saranno i dettagli, ma lui e i suoi compagni di squadra sono pronti a tutto per accedere alla finale della competizione contro la Fiorentina o la Juventus. Probabilmente, la coppia d'attacco dell'Inter sarà composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, e proprio di loro ha parlato il francese sostenendo come siano due attaccanti molto forti, per cui bisognerà difendere bene e farlo con tutti gli elementi della squadra.

Insomma, per l'Inter si prospetta una partita molto complicata contro una squadra che sta dimostrando grandi cose sia in Coppa Italia che in campionato in cui è capolista nella classifica di Serie A a due punti proprio dall'Inter. Vedremo come Inzaghi riuscirà a preparare la partita, visto che in campionato, dopo un dominio per tre quarti di gara, i nerazzurri non sono riusciti a portare a casa i tre punti, ma anzi, hanno permesso ai rossoneri di ribaltare il risultato. Una sfida importante per continuare a lottare per trofei importanti. Adesso tocca all'Inter.