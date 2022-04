Inter-Milan, Inzaghi ha scelto l'undici: un solo dubbio di formazione

Inter-Milan, Simone Inzaghi ha quasi scelto l'undici iniziale.

Il tecnico nerazzurro, dopo le tre vittorie consecutive in campionato contro Juventus, Verona e Spezia, attenderà la squadra rossonera per la partita che varrà tantissimo, ovvero l'accesso alla finale di Coppa Italia. Una sfida in cui i nerazzurri non avranno altro risultato che la vittoria, sia per sbloccare lo 0-0 della partita d'andata, ma anche per vendicare la sconfitta in campionato e per dare continuità e morale ad una squadra che sembra, pian piano, stare tornando ai suoi standard visti nella prima metà della stagione.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dal sito TMW, Simone Inzaghi avrebbe le idee chiare per quanto riguarda gli uomini a cui affidarsi dall'inizio. In porta, ovviamente, confermatissimo il capitano Handanovic, così come Skriniar sul centro-destra, il recuperato de Vrij al centro e il dubbio tra Bastoni, uscito malconcio contro lo Spezia, e Dimarco sul centro-sinistra. In mezzo, i titolari dovrebbero essere riconfermati in blocco, mentre in attacco ci sarà il ritorno della coppia Dzeko-Lautaro.

Vedremo quale sarà l'approccio della squadra che non dovrà sbagliare per accedere alla finale di Coppa Italia e per vendicare il 2-1 della partita di ritorno in campionato, dove dopo tre quarti di gara stradominata, è arrivata la beffa con la doppietta di Olivier Giroud. Una partita fondamentale che Inzaghi vuole giocarsi con la formazione possibile, con la speranza che possa davvero arrivare un risultato positivo per ambire al terzo trofeo della stagione, dopo la vittoria della Supercoppa e la competizione tutta da vivere in campionato.