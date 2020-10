Inter-Milan, il rientro tardivo dei nazionali complica la strategia di Conte

Sarà un derby sicuramente di grande emergenza per l'Inter. Fino a venerdì ci saranno solamente sette giocatori a disposizione di Conte fino alla giornata di venerdì. Tra contagiati dal Covid e nazionali, sarà molto difficile per conte organizzare una strategia verso il derby. Domani tornerà a disposizione Hakimi, poi sarà il turno di Pinamonti (in isolamento fiduciario dopo i tanti casi di positività nell'Under 21) e Brozovic, squalificato contro l'Irlanda.

Solo giovedì rientreranno gli altri nazionali, che svolgeranno solamente l'allenamento di venerdì visto che il giorno dell'arrivo dovranno sottoporsi all'obbligatorio tampone. Barella, D’Ambrosio, Sensi, Kolarov, Perisic, De Vrij, Lukaku, Lautaro, Sanchez, Vidal ed Eriksen sono i nomi dei nazionali che rientreranno molto tardi. C'è preoccupazione soprattutto per i viaggi intercontinentali dei tre sudamericani.

Insomma il gruppo intero, si spera quindi senza ulteriori contagi, sarà a disposizione di Conte solo a 24 ore dal derby. Un avvicinamento così non si era mai visto. Ai limiti del surreale.