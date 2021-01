Inter-Milan, Ibra a Lukaku:" Va a fare la tua m**da woodoo"

Nel finale del primo tempo della partita di Coppa Italia tra Inter e Milan, gli animi si sono surriscaldati tra le due squadre, soprattutto tra Ibrahimovic e Lukaku, molto vicini ad andare allo scontro fisico.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Repubblica, Franco Vanni, pare che, interpretando il labiale dell'attaccante svedese, lo stesso abbia detto a Lukaku" Go do your woodoo shit, you little donkey" (Va a fare la tua merda woodoo, piccolo asino):. Una frase offensiva in riferimento ad un episodio che, si narra, lo vide coinvolto ai tempi dell'Everton, riguardo ad un rito woodoo che lo costrinse a lasciare proprio i Toffees.

Se realmente le parole di Ibrahimovic fossero queste, sarebbe un gravissimo episodio che avrebbe potuto condurre il numero 11 rossonero molto prima negli spogliatoi.