Inter-Milan, Gosens: il primo gol in nerazzurro e le sue prime impressioni

Inter, le parole di Robin Gosens.

L'esterno sinistro nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Per lui è stata una serata da ricordare: oltre alla finale conquistata ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Inter "Siamo molto contenti, è stata una finale voluta e secondo me anche meritata sul campo. Non è stato il gol più bello della mia carriera ma sicuramente è stato molto importante. L'assist di Brozovic è stato bello, io faccio sempre questi movimenti e sono molto contento. Io provo sempre ad arrivare sul secondo palo perché se arrivo in velocità è molto difficile marcarmi e sono contento che io abbia potuto aiutare la squadra".

L'esterno tedesco spera che questa partita possa dare un'ulteriore carica per il finale di stagione "Stiamo facendo un ottimo campionato. Dopo un mese difficile ci siamo rialzati e stiamo giocando molto bene. Adesso mancano 6 finali e proveremo a vincerle tutte così siamo sicuri di diventare campioni che è il nostro obiettivo".

Robin Gosens è arrivato nell'Inter, nella finestra di mercato di gennaio, a campionato in corso. La cosa che ha impressionato di più Gosens è il club perché per lui l'Inter è una delle squadri più grandi nel mondo "Ci sono giocatori di altissimo livello come Perisic che sta facendo un campionato straordinario. Per me è una sfida molto importante perché si migliora molto sia come uomo che come calciatore e sono molto contento di essere qui"