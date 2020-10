Inter-Milan, Galliani:” Con Skriniar e Bastoni sarebbe andata diversamente”

Ai microfoni della trasmissione Rai, 90 minuto, Adriano Galliani, ex a.d. del Milan, torna sulla vittoria dei rossoneri per 2-1 in casa dell’Inter. L’attuale a.d. del Monza, però, ammette:” Parlando dell’aspetto sportivo, magari l’Inter se avesse avuto Skriniar e Bastoni sarebbe stata una squadra diversa”.

Ha, inoltre, aggiunto:” Se vai in campo con 6-7 titolari, sei inevitabilmente una squadra diversa. Io sono ultratifoso del Milan, quindi figuriamoci”.

Sullo stato del Milan:” Il Milan è in testa da 16 giornate e non l’ho letto in nessun giornale. Dopo il lockdown ci sono state dodici partite e adesso le ha vinte tutte comprese le amichevoli e l’Europa League. Ibrahimovic? Dieci anni fa abbiamo vinto l’ultimo derby in casa dell’Inter per 1-0, proprio con un gol di Ibra su rigore su fallo di Materazzi, così come accaduto con Kolarov”.