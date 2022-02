Inter-Milan formazioni ufficiali: Dzeko-Lautaro in attacco, Caicedo in tribuna

Inter-Milan, ci siamo.

All'andata la partita terminò 1-1 con la rete di Hakan Calhanoglu e l'autogol di Stefan De Vrij. Come in ogni Derby non ci sono favoriti: l'Inter cercherà di vincere per allungare sulle inseguitrici mentre il Milan vorrà imporsi per restare sulla scia dei nerazzurri.

Poco prima delle 17, le due squadre hanno annunciato le loro formazioni ufficiali. Nell'Inter c'è una notizia arrivata pochi minuti fa: Felipe Caicedo non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di un affaticamento agli adduttori.

Questi gli undici titolari:

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Vidal, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Curatolo.

Milan(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessiè, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Castilejo, Brahim Diaz, Lazetic, Tomori, Florenzi, Maldini, Messias, Krunic, Bakayoko, Gabbia.