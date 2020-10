Inter Milan formazioni ufficiali, Conte conferma l'undici della vigilia

Nel primo derby dopo lo stop del campionato causa COVID-19, l'Inter di Antonio Conte deve fare i conti con cinque attuali positivi. Si tratta di Ionut Radu, Milan Skriniar, Ashley Young, Radja Nainggolan, e Roberto Gagliardini con Alessandro Bastoni che ieri dal proprio profilo Instagram ha fatto sapere di essere guarito.

Assenze senza dubbio rilevanti per il tecnico salentino che nel derby contro il Milan sopperirà schierando dal 1' questa formazione titolare:

3-4-1-2 Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic, Barella, Lautaro, Lukaku.

Per quanto concerne i possibili rincalzi a partita in corso, Alexis Sanchez prenderà posto in panchina. L'ultimo infortunio patito col suo Cile però, difficilmente lo vedrà disponibile per un ampio margine di partita. Christian Eriksen infine è pronto a dare anch'egli il proprio contributo nonostante non sia stato lanciato dall'inizio.