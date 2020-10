Inter Milan, formazione già fatta per i nerazzurri: Eriksen ancora escluso?

Sabato pomeriggio alle ore 18 andrà in scena allo Stadio San Siro il derby della madonnina tra Inter e Milan. I nerazzurri vengono dal pareggio esterno contro la Lazio mentre i rossoneri dalla vittoria contro lo Spezia e sono attualmente al primo posto in classifica a punteggio pieno.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte avrebbe già deciso l’undici che manderà in campo sabato pomeriggio. L’Inter è alle prese con diversi casi di covid e sarà costretta a rinunciare a diversi giocatori. Nelle prossime ore verranno sottoposti a tampone tutti i nazionali e si spera di non ricevere ulteriori brutte notizie.

In difesa, senza Skriniar e Bastoni (che potrebbe partire dalla panchina) toccherà a D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov blindare la porta di Handanovic. In mezzo al campo dovrebbero partire da titolari Brozovic, Barella e Vidal, molto probabile un'altra panchina per Eriksen. In attacco confermata la coppia titolare composta da Lautaro e Lukaku.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro.