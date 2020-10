Inter Milan - "Felice in nazionale perchè gioco", dalle parole di Eriksen, passando per Lukaku, arrivando al derby

Dalle parole di Christian Eriksen, passando per le prestazioni superlative di Romelu Lukaku in nazionale, fino ad arrivare all'importantissimo derby di sabato sera alle 18. I giornalisti Luca Leoni e Davide Currenti, durante Inter Daily, affrontano gli argomenti più significativi in casa Inter.

Inter Daily con Luca Leoni e Davide Currenti