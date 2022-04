Inter-Milan e il curioso caso dell'arbitro. Non era mai successo prima

Inter-Milan si avvicina.

Il derby fra le due milanesi, in programma domani sera, deciderà l'accesso alla finale di Coppa Italia. Un incrocio caldissimo (all'andata finì 0-0) e che promette battaglia.

Una curiosità sull'incontro riguarda l'arbitro. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia era stato già l'arbitro della gara d'andata, sempre fra Inter e Milan. Un caso unico, come spiegato da gazzetta.it. "Un caso senza precedenti: da quando la fase finale della competizione ha questo formato, cioè con le sole semifinali a giocarsi col doppio confronto, non era mai accaduto", si legge.

"Nell’edizione 2008-09 fu introdotta questa formula e la tendenza dell’Aia è sempre stata quella di proporre cinque arbitri diversi per le gare conclusive del torneo. Soltanto due volte lo stesso direttore di gara è stato selezionato per una semifinale (di ritorno in entrambi i casi) e poi anche per la finale", le righe riprese dal sito del quotidiano. L'altra semifinale sarà invece Juventus-Fiorentina. I grandi doppi ex di Inter-Milan: non solo Ibra e Calhanoglu.