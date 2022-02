Inter-Milan, Dzeko ha doppiato Giroud: sfida tra numeri 9

Inter-Milan non è una partita come le altre.

Mai come quest'anno Milano è il centro della nostra Serie A, infatti oggi ci sarà la sfida Scudetto tra Inter e Milan con i nerazzurri che vincendo potrebbero staccare ulteriormente i cugini e aprire una piccola crisi per la squadra di Pioli. Simone Inzaghi contro i rossoneri metterà in campo la formazione migliore (qui le ultime novità). In campo ci saranno tantissimi duelli di livello mondiale. Uno tra questi è quello tra i due bomber di questa sera, Edin Dzeko e Olivier Giroud.

Con Ibra ancora ko per infortunio sarà il francese a scendere in campo dall'inizio al centro dell'attacco. I numeri di Giroud però non reggono il confronto con quelli di Dzeko che però ha giocato di più rispetto all'ex Chelsea spesso fuori per infortunio. Ben 12 gol per il bosniaco contro i 6 del numero nove rossonero. Questa sera i due saranno avversari nel Derby di Milano e di certo non mancheranno le emozioni per due attaccanti di peso. Dzeko non sta facendo rimpiangere Lukaku mentre Giroud da vice Ibra non ha ancora trovato la continuità sperata. Ma questa sera è una partita a parte, entrambi potrebbero trovare il gol, nonostante forse non siano gli attori protagonisti delle due squadre. Dunque oltre a Lautaro-Leao, occhi puntati sul duello Dzeko-Giroud.

Se Inzaghi è già concentrato al campo, Marotta pensa al mercato. Sarà Derby di Milano anche in ottica futura con i nerazzurri in vantaggio sui rossoneri per due obiettivi della prossima estate, come riportato sul nostro sito.