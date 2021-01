Inter-Milan, designato l’arbitro del derby di Coppa Italia: i precedenti

Domani sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il match tra Inter e Milan valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vengono dalla vittoria contro la Fiorentina negli ottavi di finale e sono reduci dal deludente pareggio in campionato contro l’Udinese. I rossoneri, invece, hanno superato il Torino nel turno precedente e vengono dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per tutti i match degli ottavi di finale di Coppa Italia ed ha affidato a Paolo Valeri della sezione di Roma la direzione del derby milanese. Il fischietto romano sarà assistito da Del Giovane e Colarossi, con Chiffi quarto uomo. Al Var ci sarà Banti con Paganessi come assistente.

Paolo Valeri ha arbitrato i nerazzurri per 32 volte nella sua carriera, bilancio abbastanza positivo con 16 vittorie, 9 pareggi, 7 sconfitte. L’ultimo precedente risale allo scorso 6 gennaio in Sampdoria-Inter, match terminato con una sconfitta per 2-1.