Inter-Milan, Derby infinito: i precedenti in Coppa Italia

Inter-Milan non sarà mai una partita come le altre.

Martedì 19 aprile andrà in scena la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Inter e Milan. Le due compagini milanesi si sfidano per aggiudicarsi un posto in finale. La filosofia di Simone Inzaghi contro il calcio di Stefano Pioli. Due squadre che da qui a fine stagione, oltre alla Coppa Italia, si giocheranno il campionato. I precedenti in coppa sono tanti, ben 26 e il bilancio al momento è favorevole ai rossoneri. 10 vittorie per il Milan, 8 per l’Inter e 8 pareggi.

Derby storici e Derby infuocati in Coppa Italia, il primo risale al 1958 con l’Inter che perse 3-2 e pareggiò 1-1 al ritorno, non riuscendo a passare contro i cugini rossoneri. In mezzo poi ci son state tantissime sfide storiche. La finale del '77 vinta dal Milan, la vittoria dei nerazzurri nel 94-95. Tra i tanti precedenti spunta il roboante 5-0 di Capello contro i nerazzurri del Fenomeno Ronaldo, con l’Inter che si prese la sua rivincita nel 2000 con Lippi, vincendo 3-2 all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno. Insomma, tantissimi Derby storici in coppa, fino agli ultimi, quelli più recenti. Come nel 2017 col gol di Cutrone nei supplementari che eliminò l’Inter. Infine quello dello scorso anno, dove successe di tutto. Gol di Ibra, lite tra Lukaku e lo svedese, poi l’espulsione di Zlatan e il pareggio di Big Rom su rigore. Il tutto condito dal gol allo scadere di Eriksen su punizione.

Insomma, in Coppa Italia i Derby tra Milan e Inter sono stati tanti e soprattutto hanno sempre portato sfide emozionanti. Quella di martedì sarà un altro pezzo importante della storia recente dei due club.