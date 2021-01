Inter Milan Coppa Italia, Pioli sarà orfano di un difensore

Dopo il pesante ko casalingo subìto ieri pomeriggio contro l'Atalanta, per Stefano Pioli le cattive notizie non sembrano essere terminate. Oltre alla delusione per la sconfitta infatti, l'allenatore rossonero deve sopperire ad un'assenza in difesa che potrebbe essere di rilevante importanza.

Dopo la gara con la Dea infatti, Pierre Kalulu ha accusato dei problemi fisici che con ogni probabilità, in vista del derby di Coppa Italia in programma martedì contro l'Inter, lo vedrà indisponibile.

Una notizia che non farà sicuramente piacere a Pioli che per la retroguardia dovrà inventarsi qualcos altro. Nel frattempo, il tecnico dei milanesi si coccola il nuovo acquisto Mario Mandzukic che già ieri contro l'Atalanta ha sfiorato la prima rete con la maglia rossonera.