Inter-Milan, Conte in ansia: i ritorni dalle nazionali spaventano i nerazzurri

Tra esattamente una settimana andrà in scena allo Stadio San Siro il derby tra Inter e Milan. Tutto l’ambiente nerazzurro è in apprensione per la situazione Covid-19. Negli ultimi giorni sono risultati positivi al tamponi ben 5 giocatori: Ionut Radu, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Entro giovedì dovrebbero tornare tutti i giocatori attualmente impegnati con le proprie nazionali, che verranno subito sottoposti a tamponi. I nerazzurri sperano di evitare ulteriori brutte sorprese e sarebbero in ansia. Se dovessero risultare altri giocatori positivi, i nerazzurri rischierebbero di arrivare al derby e al primo impegno in Champions League, in programma mercoledì 21 ottobre, con gli uomini contati.

I giocatori rimasti a Milano, ovvero: Handanovic, Young, Ranocchia, Padelli e Darmian, si trovano attualmente in isolamento fiduciario e si muovono soltanto da casa ad Appiano Gentile. La società nerazzurra, secondo Sportmediaset, starebbe pensando per loro a un ritiro alla Pinetina insieme a tutto staff tecnico.