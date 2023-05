Inter-Milan: Acerbi un muro, Calha-Bare fenomenali. Darmian-Dumfries un gabbia. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

Inter-Milan, le pagelle dei nerazzurri. Dopo 13 anni l’Inter ritorna in finale di Champions League. In attesa di scoprire chi sarà l’avversaria tra Real Madrid e Manchester City, i nerazzurri vincono anche il ritorno contro il Milan e preparano le valigie per Istanbul. Di seguito, ecco i voti della squadra nerazzurra.

ONANA, 7: Un solo intervento, ma decisivo. Diaz calcia a colpo sicuro, ma lui fa un vero miracolo. Giocatore di un peso specifico incredibile.

DARMIAN, 7: Affronta un giocatore come Leao con una tranquillità incredibile. Ne esce sempre vincitore nei duelli.

ACERBI, 7,5: Nello scontro con Giroud il francese non si vede mai. Addirittura si sgancia anche in avanti in una fase di trance agonistica.

BASTONI, 7: Sono lontani i tempi del giocatore che scalciava i seggiolini ad Udine. Piede prezioso, movimenti sempre perfetti e sovrapposizioni che causano danni. Bisogna rinnovarlo assolutamente.

DUMFRIES, 7: Insieme a Barella e Darmian contribuisce a creare la gabbia per il duo Theo-Leao. Vince ogni scontro in fase difensiva e, quando lanciato in velocità, crea sempre scompiglio.

BARELLA, 7,5: “Ma che bel giocatore!”, verrebbe da dire per citarlo. Sempre il primo ad ingabbiare Theo. Sempre lucido nella giocata. Sempre prezioso per corsa e senso tattico. Un giocatore totale.

CALHANOGLU, 7,5: Regista o mezz’ala, non fa differenza. La qualità è sempre alta. Oramai sembra aver fatto quello scatto in più che serviva per fare il salto di qualità.

MKHITARYAN, 6,5: Nel primo tempo ha qualche buona occasione che non riesce a sfruttare. Ma per movimenti e senso dell’inserimento è un giocatore importantissimo. Esce per un risentimento e si spera possa essere qualcosa di lieve.

DIMARCO, 7: Tiene a bada Calabria e Messias e quando riparte crea tanti pericoli. Da sempre tutto in campo.

DZEKO, 6,5: Stasera meno appariscente rispetto all’andata, ma la prestazione è comunque buona. Maignan gli nega il gol con un miracolo.

LAUTARO, 8: Decisivo in un derby. Ancora un volta. Giocatore totale e leader tecnico e non della squadra. Stasera gol ancora più prezioso vista la fascia al braccio.

BROZOVIC, 6,5: Entra nel primo tempo e gestisce alla grande il pallone.

GOSENS, 6: Ottimo in difesa e propositivo in avanti. Recuperato.

LUKAKU, 6,5: Entra giusto in tempo per far respirare l’aria della LuLa. Assist per il Toro e qualificazione in tasca.

CORREA, SV

GAGLIARDINI, SV