Inter Milan, 1-3 finale: non basta l'eurogol di Marinelli

Finisce 3-1 per il Milan il primo derby della storia nella serie A femminile. Bella prova delle nerazzurre che non basta ad evitare la sconfitta. Primo tempo chiuso con le rossonere avanti 1-0 grazie alle rete della Conc.

Nella ripresa, arriva il pareggio della Marinelli. Un eurogol quello segnato dalla giocatrice nerazzurra, un perfetto tiro a giro sul secondo palo. Neanche il tempo di gioire e Conc riporta avanti il Milan con un tiro dal limite dell'area di rigore. Nel finale, la terza rete rossonera con il colpo di testa di Rinaldi.

Partita giocata bene dall'Inter con Marinelli e Alborghetti le migliori in campo. Nel prossimo impegno in campionato, le nerazzurre giocheranno in casa contro la Juventus.