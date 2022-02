Inter-Milan 1-2, Giroud la ribalta e riapre la lotta scudetto

95' - Finisce qui: il Milan la ribalta e riapre un campionato che a fine primo tempo era chiuso. Inter troppo presuntuosa.

91' - Cartellino giallo anche per Krunic

90' - Cinque minuti di recupero

84' - Cartellino giallo per Milan Skriniar

82' - Doppio cambio per l'Inter: escono Brozovic e Bastoni ed entrano Vecino e Darmian

80' - Bennacer fa posto a Krunic

79' - Vantaggio Milan! Giroud la ribalta! Il francese salta con una bella giocata de Vrij e in diagonale batte Handanovic

75' - Pareggio Milan! Giroud è lesto a mettere in rete in scivolata. Ripristinata la parità.

73' - Esce Calhanoglu ed entra Vidal

71' - Ammonito Diaz

70' - Doppio cambio per l'Inter: escono Perisic e Lautaro ed entrano Dimarco e Sanchez

69' - Occasione Inter! Angolo per i nerazzurri, Perisic colpisce ancora, ma stavolta la palla va fuori

65' - Bello scambio Diaz-Leao. Il portoghese prende la mira, ma calcia alto

62' - Ci prova Barella dalla distanza, ma la palla è deviata in calcio d'angolo

59' - Cartellino giallo per Calhanoglu

58' - Entra Brahim Diaz ed esce Kessiè

50' - Occasione Inter! Dumfries mette palla in mezzo per Perisic, ma Maignan esce senza paura

45' - Entra Messias ed esce Saelemakers

Una grande Inter in questa prima metà di partita. Derby dominato fino a questo momento e nerazzurri sopra di un gol grazie alla rete di Perisic su assist di Calhanoglu da calcio d'angolo. Risultato che sarebbe potuto essere più rotondo se non fosse stato per le parate di Maignan che ha salvato più volte i rossoneri. Da segnalare una grandissima partita di Dumfries, oltre che quelle di Barella e dello stesso Perisic. Male, invece, le due punte.

47' - Finisce il primo tempo

38' - Ivaaaan Periisiiiic! Angolo di Calhanoglu e piattone del croato che batte Maignan! 1-0 Inter

37' - Occasione Inter! Maignan mette in angolo il destro di Lautaro

34' - Doppia occasione per il Milan! Prima Handanovic con un gran volo su tiro da fuori di Tonali, poi Perisic salva in angolo su cross di Theo

27' - Occasione Inter! Dumfries a tu per tu con Maignan si fa parare il pallone. Cosa ha sbagliato!

25' - Occasione Inter! Dzeko mette in mezzo per Lautaro che addomestica per l'accorrente Barella il cui destro finisce fuori di poco

20' - Cartellino giallo per Romagnoli per fallo su Dzeko

10' - Occasione Inter! Brozovic prova la botta, ma Maignan compie un miracolo!

9' - Annullato il gol all'Inter! Calhanoglu serve Perisic sulla sinistra. Il croato la mette bene in mezzo per Dumfries che colpisce di testa a rete. Ma Perisic era in fuorigioco.

3' - Calabria prova il cross in mezzo, la palla è deviata e finisce di poco alta

1' - Partiti!

Inter-Milan, mancano ancora pochi minuti all'inizio della partita.

E' il giorno del derby di Milano, tra due squadre che anche in questa stagione si sfidano per la vittoria finale dello scudetto e che, in questo momento si trovano prima e seconda in classifica. L'Inter di Simone Inzaghi si trova a dover fare a meno dell'assenza a causa di un affaticamento muscolare del neo-acquisto Felipe Caicedo, oltre che di quella di Robin Gosens e di Joaquin Correa. Defezioni anche per Stefano Pioli che dovrà rinunciare ad Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, mentre ritrova un totem come Tomori, anche soltanto per la panchina. I nerazzurri dovranno fare molta attenzione se vorranno portare a casa i tre punti, perchè il Milan ha tutto da perdere visti i 4 punti di distacco con una partita in meno. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemakers, Kessiè, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.