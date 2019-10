Inter Milan, 0-1 primo tempo: gol di Conc. Il palo ferma le nerazzurre

Una rete di Conc al 35°, su assist di Giacinti, permette al Milan di chiudere avanti 1-0 il derby contro l'Inter al termine della prima frazione di gara. Un match equilibrato, che ha visto l'Inter sfiorare il vantaggio con Marinelli. Bellissima la giocata della giocatrice nerazzurra, tiro a giro sul secondo palo che scheggia il palo ed esce sul fondo.

Una rete annullata al Milan per fuorigioco di Giacinti, poi il vantaggio della squadra di Ganz al 35°. Azione sulla sinistra di Giacinti, assist in mezzo per Conc che ha battuto con un piatto sinistro preciso Marchitelli.

In pieno recupero, al 47°, grande occasione per l'Inter. Il colpo di testa della Tarenzi è parato dal portiere rossonero Korenciova. Partita che l'Inter può recuperare. Tra le nerazzurre, Marinelli e Alborghetti autrici di un buon primo tempo.

Da segnalare il brutto infortunio subito dalla Regazzoli. Un brutto movimento del ginocchio per la numero 10 dell'Inter, sostituita dalla Pandini.