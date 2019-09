Inter migliorata grazie all'arrivo di Conte? Il tecnico: "C'è un percorso"

Da quando è arrivato a sedersi sulla panchina dell'Inter, Antonio Conte - secondo l'opinione di molti - ha portato una ventata di aria fresca. Con lui i tifosi sognano in grande, ma il tecnico leccese ha voluto mantenere i piedi per terra dichiarando:

"Miglioramenti? Quando cambi guida tecnica cambia un po' il tutto. C'è un percorso per me da fare, penso che ognuno di noi abbia dei margini di crescita. Per qualcuno sarà un percorso più semplice, per altri magari più articolato. Adesso bisogna capire a che velocità lo svolgeremo".

Questo è quanto riferito dall'allenatore interista durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta genovese contro la Sampdoria.