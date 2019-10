Inter: mezzo Barcellona in infermeria,occasione enorme per i nerazzurri

Nella conferenza stampa prima di Barcellona Inter, il tecnico blaugrana Valverde ha parlato della situazione di emergenza per i tanti infortuni che hanno colpito la sua squadra.

“Non sappiamo se Messi e Dembelé riusciranno a giocare. Dembelé ha fatto mezzo allenamento, Messi un po’ di più. Vedremo come andrà, capiremo se poter contare su di loro solo nelle prossime ore. Non correremo rischi con Messi. Mentre sono sicuramente out Umtiti, Ansu Fati e Jordi Alba”.

Secondo la Gazzetta dello Sport "l’impressione è che sarà lo stesso Messi a decidere se giocare o meno dall’inizio. Al momento si propende per un Messi in panchina, pronto a entrare nel finale: l’argentino non vuole rischiare di compromettere la stagione con un altro più serio infortunio muscolare. Quindi Barcellona verso un attacco formato da Griezmann, Suarez e Carles Perez."

Un Barcellona rimaneggiato e non brillantissimo come dimostrato nelle prime giornate di Liga dunque. Il tasso di difficoltà della gara di domani sera resta altissimo ma per l'Inter arriva forse nel momento giusto per tentare di mettere in difficoltà lo squadrone di Bartomeu.