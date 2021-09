Inter, mercato: 3 addii (quasi) sicuri e occhi al colpo a sorpresa

L'Inter a fine stagione potrebbe registrare (quasi) sicuramente tre addii. Non solo. Secondo le ultime voci, il club starebbe seguendo con attenzione un terzino del Leicester, ex Atalanta.

È il punto del (possibile) mercato che attende il club di viale Liberazione. Secondo Cittàceleste.it, infatti, a fine anno potrebbero salutare Arturo Vidal, Ivan Perisic e Alexis Sanchez. Il cilento, attualmente, è alle prese con un fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo, sabato pomeriggio, contro il Bologna (qui facciamo il punto della situazione). Per quanto riguarda Ivan Perisic, invece, il rinnovo appare sempre più lontano. Nelle scorse settimane, Interidpendenza vi aveva già raccontato come l'intenzione dell'esterno croato sarebbe quella di provare una nuova esperienza in Germania. Le due ipotesi? Una riguarda l'Herta Berlino, l'altra un ritorno al Bayern Monaco con il quale Perisic ha vinto tutto (qui trovate il nostro approfondimento). Infine c'è Sanchez: il cileno, contro il Bologna (rivivi qui la partita), ha giocato i suoi primi minuti in questa stagione. Il suo ingaggio molto elevato, unito al suo rendimento condizionato dagli infortuni (ecco l'articolo con tutti i numeri) già da tempo fanno meditare la società.

Nelle ultime ore, poi, rimbalza la voce di un possibile interessamento per Timothy Castagne, terzino ex Atalanta, attualmente al Leicester. La scorsa stagione era titolare delle Foxes (27 presenze in Premier League). Quest'anno, invece, c'è stto un inizio a singhiozzo e delle prestazioni un po' al di sotto delle attse. Per questi motivi, secondo Calciomercato.it, il terzino belga avrebbe già qualche 'mal di pancia' e starebbe riflettendo seriamente di lasciale l'Inghilterra per ritornare nuovamente in Italia. Non ci sono ancora abboccamenti ufficiali, ma l'Inter è una delle squadre che starebbe guardando molto da vicino la situazione, soprattutto perchè Castagne rappresenterebbe un vero e proprio jolly per le corsie esterne. Vedremo, dunque, se ci saranno delle trattative ufficiali e dei contatti per portarlo a Milano.