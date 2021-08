Inter, Mentana: "Lukaku? Non fa piacere. Ho visto andare via Ronaldo"

INTER - Enrico Mentana è ritornato sull'addio di Romelu Lukaku, trasferitosi al Chelsea per 115 milioni di euro, tramite un'intervista concessa ai microfoni di Tuttocalcio.it. Il giornalista npn ha voluto far drammi, sebbene la delusione per quanto accaduto sia evidente.

"Da tifoso dell'Inter non fa piacere. E' stato il capocannoniere della squadra che ha vinto lo Scudetto. È brutto, però penso che, avendo una certa età, ho visto andar via Ronaldo il Fenomeno, ho visto andare Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic, ho visto andar via anche Karl-Heinz Rummenigge. Ci può stare, può succedere; è anche questo il calcio. Ma non per questo smetterò di tifare Inter. Bisogna vedere, abbiamo un buon tecnico come Simone Inzaghi, abbiamo Lautaro Martinez - ha concluso il direttore del Tg La7 - e si può sperare che con loro e con chi arriverà si possa far bene".