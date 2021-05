Inter, mega offerta in arrivo per Lukaku ma il suo futuro è già deciso

Sirene inglesi per il bomber nerazzurro Romelu Lukaku. Come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, il Chelsea lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione.

I neo campioni d’Europa, riporta il quotidiano, sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cederlo. Al momento, però, non avrebbero ancora presentato nessuna offerta ufficiale.

L’Inter riterrebbe il giocatore incedibile e non sembrerebbe intenzionata ad ascoltare offerte. Lukaku, inoltre, sarebbe considerato uno delle pedine fondamentali per il nuovo progetto tecnico di Simone Inzaghi. Il belga ha ancora un lungo contratto con i nerazzurri e non ha mai manifestato la voglia di andarsene; il suo futuro, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora all’Inter.