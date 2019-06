Inter, Mazzola analizza l'arrivo di Conte e il mercato nerazzurro

Intervistato in esclusiva da "numero-diez.com", la bandiera nerazzurra Sandro Mazzola dice la sua sull'arrivo di Antonio Conte e sul mercato operato finora dalla dirigenza dell'Inter.

Queste le sue parole: "Conte ha dimostrato negli anni di avere grande personalità e di saper dare un gioco preciso nelle squadre in cui è stato. Credo che farà bene, come lui pochi sanno mettere in campo i propri giocatori. Anche a livello di carisma porterà qualcosa in più, quel fattore che forse mancava. È un fuoriclasse della panchina. Godin? Mi piace, e non poco. Certo, bisognerà vedere come si inserirà all’interno del progetto nerazzurro, che è sempre un po’ un’incognita. Per piacere ai tifosi, Godin dovrà fare bene sul campo, che è l’unica cosa che conta. A parer mio, ha tutte le carte in regola per far impazzire la tifoseria".

Di seguito: "Il modulo 3-5-2? Sì, in linea di massima dovrebbe essere così, poi bisogna vedere che tipo di idee ha in mente Conte. Nel 3-5-2 rientrerebbe bene Lazaro, visto che stiamo parlando di mercato. Io lo preferisco a Florenzi, perché preferisco sempre una squadra giovane. I giocatori più young, se così possiamo chiamarli, sono i migliori su cui investire, perchè se riesci ad amalgamarli bene nel progetto si può andare veramente lontano. Sensi e Barella? Il reparto in mezzo al campo si sta italianizzando e ringiovanendo. A questo punto e con questi acquisti, secondo me, non devi nemmeno più intervenire su un reparto che andava solo puntellato. Abbiamo visto con la nazionale Under 21 che Barella ci sa fare, mentre Sensi lo ha dimostrato in tutta la stagione col Sassuolo. A centrocampo siamo a posto così".

Infine: "La squadra c’è, il progetto anche. Si potrebbe pensare di impensierire una squadra a strisce bianconere forse? Io lo so dove può arrivare l’Inter, ma per scaramanzia non te lo dirò mai (ridendo, ndr). Non diciamo assolutamente quella parola!".