Inter, Mauro Milanese ospite dei Gemelli and Saba

Giovedì 11 febbraio alle ore 21:15 consueto appuntamento con il talk show “I gemelli and Saba”, curato e condotto da Mario Spolverini e Raffaele Garinella con la straordinaria partecipazione di Sabatino Durante, agente Fifa e giornalista della redazione di Inter Dipendenza. Ospite della serata sarà Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, squadra che milita nel girone B di Lega Pro. Milanese, classe 1971, ha indossato la maglia dell’Inter dal 1997 al 1999, collezionando 25 presenze e realizzando due reti. Nella sua carriera ha ricoperto i ruoli di terzino sinistro e difensore centrale. In nerazzurro ha conquistato la coppa Uefa 1997/98 battendo in finale la Lazio con un sonoro 3-0.Tanti i temi da affrontare, dal post match di coppa Italia contro la Juventus ai prossimi impegni in campionato contro Lazio e Milan. Appuntamento imperdibile che potrete seguire sui canali social di Inter Dipendenza.