Inter, Mauro Milanese ospite de “I Gemelli and Saba”

Questa sera appuntamento imperdibile con il talk show "I Gemelli and Saba". Ci sarà Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina ed ex difensore nerazzurro. Con la maglia dell'Inter Milanese ha conquistato la coppa Uefa 1998/99. In finale la squadra allenata dal compianto Gigi Simoni annichilì la Lazio con un rotondo 3-0 grazie alle reti di Zamorano, J.Zanetti e Ronaldo.



Ore 21:15 sui canali social di Inter Dipendenza.