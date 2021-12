Inter, Mauro indica la via vincente per i nerazzurri: le sue parole

Inter, Massimo Mauro indica la priorità sul mercato per i nerazzurri.

L'ex opinionista di Sky Sport, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, facendo un resoconto tra tutte le squadre di Serie A, su cosa necessitano in sede di mercato che è vicina ad aprirsi, soprattutto tra quelle che stanno battagliando per le prime posizioni in classifica, tra cui c'è, ovviamente, anche l'Inter. Il sogno di Mauro è quello di vedere un giocatore come Kai Havertz in Italia, anche se è coscente che il nostro paese non ha le possibilità economiche per realizzare questo sogno.

Di fatto, per rimanere in tema di giocatori terreni, ma che possono far la differenza nel nostro campionato, il nome di Gianluca Scamacca potrebbe essere quello che fa più gola alle big. Per quanto riguarda la squadra nerazzurra, la priorità deve essere quella di mantenere l'ossatura che, per lo stesso Mauro, è composta, attualmente, da quattro giocatori che ritiene fondamentali per il mantenimento delle certezze acquisite, ovvero Skriniar, de Vrij, Bastoni e Brozovic.

Nessun intervento in entrata, ma solo consolidamento per la squadra di viale della Liberazione che in campionato ha cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione e in Champions League è riuscita a passare agli ottavi di finale. Vedremo cosa accadrà a gennaio, anche se di sicuro il mantra è sempre lo stesso: non entra nessuno se non esce nessuno. Nel caso in cui dovessero esserci delle uscite, come quelle di Kolarov e di Vecino, i nomi che vengono fatti dalla stampa sono sempre quelli di Lucas Digne e di Nahitan Nandez.