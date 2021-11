Inter, Materazzi parla di Bastoni e Barella: le parole che esaltano i tifosi

Inter: Marco Materazzi è il protagonista del Matchday programme di Inter Tv.

L'ex difensore nerazzurro ha parlato prima della partita di domenica alle 18, allo stadio San Siro, contro il Napoli, e ne ha approfittato per soffermarsi su due giocatori che hanno molto in comune con lui, ovvero Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. L'augurio di Matrix, per entrambi, è stato quello di poter raggiungere il Mondiale con l'Italia, superando il play-off che si giocherà a marzo, e di riuscire a vincerlo così come ha fatto lui nel 2006. Non solo, ma Materazzi ha rivelato anche di essere spesso in contatto proprio con Bastoni, che in Nazionale utilizza il suo stesso numero, e di averlo designato come suo prossimo erede.

Successivamente, l'ex campione del Mondo, ha aperto l'album dei ricordi e ha portato alla mente alcuni tra i più bei momenti in nerazzurro, soprattutto parlando dell'atmosfera che si respirava a San Siro, come nel doppio derby di Champions del 2003 o come nella clamorosa vittoria in rimonta, in campionato, contro la Sampdoria avvenuta in sei minuti. Il gol più bello? Per Materazzi non ci sono dubbi, quello firmato contro il Messina in rovesciata a San Siro, in una stagione in cui il difensore fu uno dei principali marcatori nerazzurri in tutto il campionato.

Per quanto riguarda domenica, gli uomini di Inzaghi, invece, come anticipato, saranno molto impegnati nella partita contro il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra campana, infatti, è la capolista del campionato insieme al Milan ed entrambe le squadre hanno creato il solco rispetto alle avversarie. L'Inter, infatti, prima concorrente, dista ben sette punti e non può permettersi di perdere ulteriore terreno. La partita di domenica sarà una sorta di scontro della verità per capire quali potranno essere le ambizioni di quest'anno della squadra nerazzurra e se potrà avere ancora delle speranze per la vittoria dello scudetto.