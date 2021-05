Inter, Materazzi: “Conte è un grande professionista, ha portato tante gioie”

Quest'oggi l'ex difensore nerazzurro, Marco Materazzi, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24, commentando il successo tricolore dell'Inter ed elogiando l'ottimo lavoro compiuto da Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “L'interista è esigente e riconosce i meriti delle persone. Antonio non sarà mai un tifosissimo interista, ma ha dimostrato di essere un grandissimo professionista. E sentendolo parlare ha capito cosa vuol dire questo Scudetto con l'Inter, che porta gioie diverse da tutti gli altri, anche quelle che ha provato lui. Vincere all'Inter vuol dire dedizione, vuol dire rispetto per i colori, vuol dire purezza. Ha dimostrato di essere al livello per il quale è stato preso. I risultati parlano per lui, da tifoso interista poi sono felice per la squadra e per lui”. A riportarlo Calciomercato.com.