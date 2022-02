Inter, marzo sarà decisivo: cinque partite per rialzarsi

L'Inter ha perso troppi punti.

La squadra di Simone Inzaghi nelle ultime 6 partite tra campionato e coppe, ne ha vinta una sola perdendone addirittura tre e pareggiandone due. Dati clamorosi se pensiamo alla squadra che tra ottobre e dicembre ha dominato la Serie A portandosi in testa alla classifica. Nelle ultime tre gare di Serie A sono arrivati due pareggi e una sconfitta (qui i dettagli di Genoa-Inter) regalando punti fondamentali a Napoli e Milan, senza tener conto della Juventus che però è comunque ancora fuori dalla lotta allo Scudetto. Insomma, questa squadra sembra aver perso la propria identità, ora dovrà rialzare la testa e a marzo ci saranno cinque partite fondamentali per la stagione nerazzurra.

Iniziamo dal derby di Coppa Italia del 1 marzo. Inter e Milan si sfidano per la semifinale d'andata della coppa. Inzaghi ancora contro Pioli, che lo ha battuto in campionato. Una partita non facile, ma se affrontata nel modo giusto, può rappresentare una svolta mentale per i giocatori. Dopodiché torna il campionato, il 4 marzo ci sarà Inter-Salernitana, partita da non sottovalutare, che però sulla carta rappresenta uno scalino che i nerazzurri possono superare con facilità. Proprio la Salernitana, ultimo avversario a cui ha fatto gol Lautaro Martinez, chissà che non possa sbloccarsi proprio contro di loro. Archiviata la neopromossa, è tempo di Champions. L'8 marzo ci sarà il match di ritorno contro il Liverpool ad Anfield, partita complicata, servirà un'impresa a Dzeko e compagni, ma proveranno a ribaltare lo 0-2 dell'andata. Infine, gli ultimi due match di marzo, due partite di Serie A molto scomode contro il fastidioso Torino di Juric e la bella Fiorentina di Italiano. Due gare che non vanno sottovalutate, soprattutto visto il cammino delle due squadre in campionato.

Insomma, Inzaghi deve rialzarsi e marzo è il mese giusto per farlo. Marotta nel frattempo lavora al doppio colpo per la prossima stagione (le ultime di mercato).