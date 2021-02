Inter, marzo mese decisivo per la fuga. I calendari a confronto

Fuga per la vittoria. Un po’ come il titolo del celebre film interpretato dal grande Pelè. Obiettivi simili a quelli dell’Inter che tenterà di seminare la concorrenza fino a Pasqua. I nerazzurri, fuori dall’Europa, potrebbero approfittare di un calendario che - almeno sulla carta - si presenta favorevole. Al campo, come sempre, l’ultima parola.

Testa bassa e pedalare, a cominciare dalla non semplice gara contro il Genoa rivitalizzato dalla cura Ballardini. Giovedì l’Inter sarà di scena al Tardini contro il Parma, abile nel bloccare i nerazzurri sul 2-2 a San Siro. Big match contro l’Atalanta l’8 marzo prima di volare a Torino, sponda granata. Insidiose anche le sfide lungo la Via Emilia, da Sassuolo a Bologna.

Il Milan dovrà tentare di preservare quelle energie che l’Europa League, tra viaggi e gare, dilapiderà necessariamente. Rossoneri di scena domenica all’Olimpico contro i giallorossi orfani dell’infortunato Dzeko, quindi Napoli, Fiorentina, Udinese, Verona e Sampdoria. Niente male per una squadra chiamata al pronto riscatto dopo due sconfitte consecutive.

La Juventus è più distante ma ha una gara da recuperare contro il Napoli. Prossimo turno a Verona. Ad accogliere i bianconeri non ci sarà certo l’amore di Giulietta ma l’armata di Juric. Scaligeri appannati rispetto ad inizio stagione ma pur sempre temibili. Tappa successiva in casa contro lo Spezia di Italiano e big match contro la Lazio il 06 marzo. Pirlo dovrà essere bravo prima di immergersi nel ritorno di Champions League contro il Porto di Conceicao.

A quel punto capiremo i futuri impegni europei - se ci saranno - ma prima sotto contro Cagliari, Napoli - recupero - Benevento e derby della Mole. Calendario fitto anche per la Roma, attualmente quarta forza del campionato. Milan, Fiorentina, Genoa e Parma. Con un occhio all’Europa prima di Napoli e Sassuolo.

Qualunque mossa stiano preparando le avversarie, l’Inter è pronta a sferrare l’allungo vincente.