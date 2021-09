Inter, Marotta svela le cifre e i motivi dell'addio di Conte

L'Inter ha comunicato i motivi dell'addio di Antonio Conte. Il tecnico leccese, che ha deciso di lasciare dopo la vittoria del diciannovesimo titolo, aveva idee diverse rispetto ai dirigenti presieduti da Steven Zhang.

E' stato proprio Giuseppe Marotta a fare chiarezza dopo una domanda posta da un socio circa l'addio del tecnico ex Juventus, al quale è stata anche riconosciuta una buonuscita "pari a circa la metà del compenso previsto dal contratto di lavoro per la stagione 2021/2022".

Come è stato confermato dal Chief Executive Officer Sport, le strade si sono separate dopo aver compreso che le strategie della società erano molto diverse da quelle espresse da Antonio Conte. Pertanto, come riportato da Calcio e Finanza, si è è deciso di comune accordo di rescindere il contratto.

Il tecnico leccese non avrebbe gradito i sacrifici, che si sono conclusi durante il mercato estivo, di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Avrebbe voluto che si continuasse con il progetto che ha portato la squadra a vincere il diciannovesimo titolo e che venissero apportati dei rinforzi alla rosa attuale.

I dirigenti milanesi, a questo punto, dovrebbero procedere con i prossimi obiettivi che prevedono i rinnovi dei calciatori più rappresentativi come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Per l'argentino, come ha spiegato Marotta, l'annuncio dovrebbe arrivare a breve. Qui leggerete i dettagli.