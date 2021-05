Inter, Marotta: “Situazione non disastrosa. Conte? Ora ci godiamo il momento”

Prima del calcio d'inizio tra Inter e Roma, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta si è fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha smentito prontamente le voci negative in merito al taglio degli stipendi e alla situazione economica generale.

Ecco le sue parole: “La verità è che sull’Inter c’è sempre una grande lente d’ingrandimento che enfatizza problemi comuni in altri club. Affrontiamo il problema con responsabilità e coscienza, non ci sono problemi: posso garantire che nei tempi e nei modi giusti sarà onorato tutto nei confronti dei giocatori. Non c’è nessuna situazione disastrosa, le difficoltà sono quelle che hanno tanti club. Bisogna essere ottimisti”.

Marotta poi ha parlato a proposito del futuro di Conte: “Conte fa bene a non parlare del futuro, bisogna concentrarsi sulle cose belle che abbiamo fatto e vogliamo goderci tutto da qui alle prossime partite. Dopo di che la società comunicherà tutto quel che c’è da comunicare” .

“Rimarrà o meno? Me lo auguro, con Conte è iniziato un ciclo che è conciso con una pandemia che è un fatto straordinario. Questo ha creato sicuramente grosse turbative nel calendario, nella programmazione… la speranza è poter continuare”. A riportarlo SOSfanta.