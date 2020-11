Inter, Marotta:" Siamo solo ad inizio stagione. Tutto difficile col Covid"

Ai microfoni di Sportmediaset, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, si è soffermato a parlare del momento, a dir poco deludene della squadra nerazzurra, sconfitta ieri dal Real Madrid in una sfida delicatissima per il girone di Champions Leaugue.

Ecco le parole del dg:” Stiamo patendo una situazione di grande emergenza, che riguarda anche la società civile. Con il Covid diventa complesso preparare partite e trasferte. Poi siamo appena all’inizio della stagione, per cui dico che ci vuole calma e pazienza sia per quanto riguarda il campionato che la Champions League”.

Parole che raffreddano la delusione per l’ennesima partita non andata a buon fine di questa stagione, ma che mostrano un Marotta fiducioso per il prosieguo.