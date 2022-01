Inter, Marotta risponde a Sanchez ed esce allo scoperto su Dybala

Inter, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Atalanta Beppe Marotta è intervenuto come di consueto ai microfoni di DAZN. L’amministratore delegato nerazzurro ha fatto chiarezza sulle voci che vogliono Dybala all’Inter e sul mercato dei parametri zero e commentato la vittoria in Supercoppa e confermato il rinnovo contrattuale della dirigenza. Ecco di seguito le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

"Supercoppa? Siamo contenti per la Supercoppa, ma un grande club deve subito archiviare un successo. Sanchez? Conosciamo il suo modo di comunicare, deve parlare sul campo e siamo felici di come sta giocando. Se ero io l'amico che cercava Dybala? Quando un giocatore come Dybala si avvicina allo svincolo è normale che venga accostato ad altri club. In attacco però siamo a posto”.

“Parametri zero? Monitoriamo sempre le opportunità di mercato, però nel reparto offensivo siamo soddisfatti ed è giusto portare rispetto ai nostri attaccanti. Di loro Inzaghi è molto contento. Se l'Inter ha preso il posto della Juventus? Penso che più che altro sia cambiato l’approccio con la vittoria. Aver vinto un campionato e una Supercoppa fa sì che gli obiettivi vengano vissuti in modo più intenso e serve come biglietto da visita per i giocatori che vogliono venire qui. Il mio rinnovo? Abbiamo già raggiunto l’accordo, anche se l’annuncio arriverà al momento giusto. Sono felice di essere in uno dei migliori club al mondo”.