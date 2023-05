Inter, Marotta parla prima della partita: le sue parole sull’attesa e su Simone Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

Inter, parla Marotta. A pochi minuti dall’inizio della partita di ritorno contro il Milan in semifinale di Champions League, la squadra nerazzurra vive intensi momenti di attesa. Prima della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Ecco le sue parole.

Su Simone Inzaghi: “L’allenatore è bravo e ha studiato benissimo la partita, sono certo e sicuro che saprà prendere gli atteggiamenti giusti”.

Sull’attesa della partita: “E’ la manifestazione più importante al mondo, fare una semifinale, in un contesto tutto italiano, un derby nel derby è qualcosa di magico e indimenticabile. E’ inedito e c’è tanta emozione, la squadra ha tanti giocatori maturi, alcuni hanno giocato in grandi club e sono stati protagonisti in Champions, il Milan ha il dente avvelenato e dobbiamo essere timorosi, rispettosi ma sicuri di noi stessi”.

Su Zhang e la possibilità di arrivare in finale: “Per il mondo Inter è il coronamento di un periodo, di un quadriennio del lavoro della società, è un sogno, dobbiamo essere ottimisti e rispettosi ma la partita va giocata con intensità. Ritardo del pullman? Ci sono stati problemi di ordine pubblico, siamo arrivati negli spogliatoi con 3′ di ritardo”