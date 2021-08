Inter Marotta - Lukaku, Lautaro, la nuova punta: ecco le sue parole

Giuseppe Marotta ha parlato tramite i microfoni di Dazn prima fischio iniziale della gara in programma al Meazza. Il dirigente nerazzurro ha fatto anche il punto sul mercato che dovrebbe riservare un colpo per il reparto offensivo. Parole cariche di ottimismo sono state dichiarate anche per il tecnico Simone Inzaghi.

"Abbiamo il tricolore sul petto e dobbiamo onorarlo nel migliore dei modi. Ci sono 7 squadre candidate a vincere lo scudetto ma l'Inter deve essere necessariamente ambiziosa"

Davanti ad una decisione così esplicita di un giocatore come Lukaku di andare via, non c'è società che possa trattenere un giocatore. Abbiamo messo in sicurezza finanziaria il club. C'è una contrazione che tocca tutta l'imprenditoria e anche i nostri proprietari

Lautaro fa parte di quella categoria di calciatori che esplicitamente hanno scelto di rimanere con noi. Ha avuto offerte importanti, lui e altri. Siamo orgogliosi,c'è grande voglia di migliorarsi. Siamo contenti che possa crescere la sua qualità a disposizione del club.

Altri colpi? Siamo alla ricerca di altri attaccanti, in linea con le disponibilità economiche a disposizioni. Voglio tranquillizzare i tifosi, lotteremo per lo scudetto - ha concluso Marotta - perché vogliamo dare il meglio di noi".