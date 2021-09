Inter: Marotta esce “allo scoperto” su Onana. Le sue parole

Inter Atalanta: Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio iniziale del match in programma a San Siro, oggi 25 settembre alle ore 18.

Il dirigente milanese ha risposto subito alla domanda inerente al portiere Andrè Onana ritenuto da Fabrizio Romano l'erede di Samir Handanovic. L'attuale estremo difensore dell'Ajax dovrebbe svincolarsi a gennaio perché ha il contratto in scadenza 2022.

"Il mercato è chiuso, dettaglia Marotta, ma sappiamo di dover essere attivi per eventuali possibilità. Più di tanto non abbiamo da segnalare. Onana è un portiere interessante ma non dimentichiamo di avere un signor portiere".

L'ad del club nerazzurro ha poi voluto far chiarezza sul tema societario e sulle voci secondo le quali, soprattutto nelle ultime settimane, Interspac (ne parliamo anche qui) diventa una possibilità sempre più realistica.

"A livello mediatico se ne è parlato molto. Cottarelli - spiega il dirigente milanese - ha fatto molte dichiarazioni e questo è un aspetto molto positivo perché significa ch el'Inter non rimmarrà mai sola per l'affetto dei suoi tifosi. Non dimentichiamo che l'Inter ha però una proprietà che ha dovuto ridimensionare ma che resta tranquilla e serena. Non si potranno fare grandi investimenti dopo la pandemia ma è una situazione che tocca tutti. Dobbiamo rispettare il lavoro degli Zhang e studiare un mercato più sostenibile".