Inter, Marotta esalta Simone Inzaghi: che parole per il tecnico nerazzurro!

Inter, Beppe Marotta parla della partita di stasera contro il Real Madrid.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato nerazzurro ha analizzato vari aspetti della gara di stasera che, pur nascondendo grandi insidie per l'Inter, rappresenta una sfida affascinante e la possibilità di provare a passare il girone come prima classificata. Marotta, infatti, ha sottolineato come questa per la squadra di Inzaghi, rappresenta una gara da giocare con molta tranquillità, vista la qualificazione ottenuta, ma con l'ambizione di chi vuole raggiungere il primo posto.

L'esperto dirigente, inoltre, ha affermato come non si aspettasse di superare il girone di Champions con un turno di anticipo dopo le cessioni di Achraf Hakimi e di Romelu Lukaku di questa estate e come, però, questo fosse il pensiero fisso di tutti gli addetti i lavori dell'Inter, con una squadra che, dopo la vittoria dello scudetto, ha acquisito mentalità e vuole giocarsi grandi traguardi anche in Europa in una competizione dove ci sono tanti fattori a farla da padrone.

Infine, parole al miele per il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che per Marotta è un orgoglio averlo come rappresentante della panchina di una club come l'Inter. La società tutta è molto orogliosa di lui e si augura che insieme ai giocatori riuscirà a riportare la squadra in cima ai traguardi che merita e che storicamente ha sempre raggiunto. Vedremo come Dzeko e compagni riusciranno ad approcciare la gara, di sicuro è che questa Inter sta andando oltre le aspettative di inizio stagione e oggi si giocherà il primo posto nel girone di Champions League contro una squadra che fa di questa competizione il proprio habitat naturale.