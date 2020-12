Inter, Marotta e Moratti concordano, operazione da Grande Inter avviata

Molti tifosi nerazzurri hanno letto la brutta notizia uscita nell’imminenza del Natale a proposito della vicenda che ha riguardato Mauro Bellugi , storico difensore centrale nerazzurro degli anni ’70, poi opinionista appassionato sulle televisioni.

Il mix micidiale tra il malanno che lo aveva aggredito da tempo ed il Covid hanno costretto i medici ad amputargli entrambe le gambe. Bellugi non si è perso d’animo, ha reagito con la forza d’animo straordinaria che lo aveva sempre contraddistinto anche in campo.

E qui è scattata la grande anima nerazzurra, quella legata ai valori più sacri del club, fatta di solidarietà e condivisione dei problemi degli altri. Massimo Moratti (e chi se non lui) ha fatto sapere allo sfortunato difensore che si farà carico delle spese per l’ acquisto delle protesi necessarie ad assicurargli una qualità della vita più che dignitosa. Fin qui niente di strano, l’ex Presidente non ha mai lasciato per strada nessuno dei suoi giocatori in condizioni di difficoltà come ricordano i casi di Kanu e Burdisso.

La notizia inaspettata è arrivata dalla società, poche ore dopo l’intervento si è saputo che Beppe Marotta ha offerto a Bellugi un ruolo nello staff nerazzurro, dedicandosi ai rapporti con gli Inter Club.

Moratti più Marotta hanno messo su una macchina della solidarietà encomiabile per alleviare le difficoltà psicologiche e non solo che Mauro Bellugi e la sua famiglia si troveranno ad affrontare in futuro. Una cosa che ha colpito molto i tifosi, entusiasti del calore nerazzurro che ha avvolto immediatamente l’ex nerazzurro. Al di là dei risultati e dei trofei il volto più bello dell'Inter esce sempre in momenti come questo. C'è solo da esserne orgogliosi.