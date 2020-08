Inter, Marotta: "Con Conte tutto dimenticato. Pronti per questa gara"

Inter, Marotta hai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della semifinale di Europa League.

Cosa significherebbe arrivare alla finale: "Avrebbe un grande significato e sarebbe un giusto riconoscimento per l'allenatore e la squadra per il lavoro svolto dal luglio scorso. Ci riporterebbe sul palcoscenico in cui merita stare un club come il nostro, con un blasone del genere".

Capitolo Zhang che ha raggiunto la squadra in ritiro: "Importante la vicinanza di Zhang, quello che è successo fa tutto parte delle dinamiche di una squadra. Con Conte è tutto dimenticato La sua presenza è importante in vista di un obiettivo del genere"

Ultima squadra italiana rimasta a lottare in europa, anche nel settore giovanile: "È un onore per noi avere sia la prima squadra in semifinale e la Primavera che ha superato il turno. Per noi è un orgoglio anche per il momento difficile che abbiamo attraversato nell'ultimo periodo".

Quanto è stato importante e complicato raggiungere la semifinale in una stagione di cambio tecnico: "L'impresa è straordinaria, in quanto anche l'avvicendamento tecnico è avvenuto a luglio di questa stagione, perciò Conte ha preso la squadra solamente da un anno e sta lavorando bene, basti vedere la crescita delle ultime partite. Cercheremo di migliorare ancora di più la rosa in base alle opportunità che ci offrirà il mercato".

Differenze rispetto al passato: "C'è la differenza rispetto al passato che la giochiamo in gara secca e non andata e ritorno. Sono arrivate fino ad ora quattro squadre meritevoli, in base alla loro stagione".

Esperienza nelle competizioni europee: "Penso che i nostri giocatori sono alle prime esperienze in campo internazionale e c'è un grande spirito di adattamento. Basti pensare alle rimonte subìte come con il Borussia Dortmund. Abbiamo colto quell'esperienza e ci è servita per la crescita a livello d'esperienza di gioco e di mentalità".