Inter, Marotta ci prova per un top player. Parola di Biasin

Inter, Dybala è sempre nei pensieri di Marotta anche secondo Biasin.



Dopo lo scontro diretto Juventus - Inter continuano le voci che vorrebbero un approdo di Paulo Dybala all’Inter nella prossima stagione. Non è certo un mistero che l’AD nerazzurro Giuseppe Marotta vorrebbe l’argentino a Milano, ma sono molte le difficoltà per concludere l'affare.s

Quello di domenica scorsa è stato sicuramente l’ultimo derby d’Italia in maglia bianconera di Dybala, dopo che la società di Agnelli poche settimane fa ha ufficializzato l’intenzione di non rinnovare il contratto al suo numero 10 che andrà dunque in scadenza a giugno. Dybala si è trovato dunque di fatto sul mercato e sarebbero diverse le pretendenti, ma secondo i bookmakers sarebbe proprio l’Inter la favorita per il prossimo tesseramento della Joya.

Sulla qualità del giocatore c’è poco da discutere, mentre a preoccupare è l’alto ingaggio richiesto, che si aggirerebbe oltre i 7 milioni di euro netti a stagione, ma anche gli infortuni che lo hanno attanagliato costringendolo nell’ultimo anno a saltare il 40% delle partite della Juventus.

Secondo anche quanto twittato da Fabrizio Biasin dal suo account personale, i contatti tra entourage e dirigenza nerazzurra continuano. Nello specifico il giornalista di Libero, molto addentro al mondo nerazzurro, ha condiviso “ Inter entourage di Dybala e Marotta“parlano”, l’ad nerazzurro cerca l’incastro giusto ma non vuole che l’eventuale arrivo debba comportare una fuoriuscita “pesante” (sì, sarà un’altra estate di calcoli complicati). Affare molto difficile ma le parti restano in contatto.”

Le difficoltà sono dunque molteplici e al momento sembra davvero difficile che l’eventuale arrivo di Dybala non comporti un’uscita importante. L’indiziato principale sarebbe Lautaro Martinez per il quale si ascolteranno eventuli offerte.