Inter, Marotta ci ha messo la faccia: non ci sono scuse, l’obiettivo è chiaro

Inter, nella giornata di ieri Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha tranquillizzato l’ambiente nerazzurro in questo periodo complicato.

La sconfitta contro il Sassuolo ha di fatto sancito la crisi di risultati che sta vivendo l’Inter nelle ultime cinque partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno rimediato 3 sconfitte e un pareggio, vincendo solo una volta in Coppa Italia con la Roma. L’amministratore delegato nerazzurro si è detto non preoccupato di questa ‘crisi’ ribadendo la fiducia che ha la squadra nei propri mezzi e di tutto quello fatto finora. Adesso serve soltanto ripartire e lasciarsi questo periodo alle spalle. Un calo a febbraio era già stato preventivato, considerate le numerose partite che sono state disputate, ma non è un alibi: la classifica resta ancora a favore dei nerazzurri e l’obiettivo è quello di riconquistare la vetta e vincere nuovamente lo scudetto.

Marotta ha anche preso le parti di Lautaro Martinez, considerato da molti uno dei colpevoli di questa fase calante nerazzurra. L’argentino non segna da 7 partite in campionato e nel match contro il Sassuolo si è divorato un gol a porta vuoto. Un momento difficile che spesso capita agli attaccanti e che il Toro sta facendo di tutto per lasciarselo alle spalle. Il suo ritorno al gol, secondo il dirigente, gli servirà per riconquistare l’autostima e tornare ad alti livelli.

Oltre ad aver praticamente annunciato il rinnovo di Brozovic, l’amministratore delegato interista ha fatto chiarezza anche su altre sue situazioni spinose, ovvero quelle di Handanovic e Perisic. La volontà della società e dei giocatori è quella di proseguire insieme e nelle prossime settimane si parlerà di rinnovo.