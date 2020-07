Inter, Marotta chiude un colpo fondamentale, Conte sulla graticola

In attesa della volata finale per il secondo posto, l’Inter continua a mettere i tasselli al proprio posto per questo finale di stagione e per la prossima. Secondo la Gazzetta dello Sport Beppe Marotta avrebbe strappato l’ok del Manchester United al rinnovo del prestito di Alexis Sanchez per un altro anno con un probabile obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Per il Nino Maravilla si prospetta la permanenza in nerazzurro con un probabile ingaggio intorno ai 7,5 milioni di euro.

Antonio Conte finisce invece sotto il tiro di Michele Criscitiello che, nel suo ultimo editoriale per TMW, analizza l’annata del tecnico leccese. “Conte ha deluso perché in lui, stampa e tifosi, vedono il mago che lo stesso Conte dice di non essere. Arriva Conte e porta punti e coppe. I trofei al primo colpo. Questi sono attestati di stima indiretti più che critiche”.

Dopodichè arrivano i colpi più duri dell’autore. Conte non può lamentarsi del mercato invernale dell’Inter, rimarcando che nei grandi club la strategia delle campagne acquisti e vendite sono di competenza dirigenziale e non dei tecnici. Dopo essere uscito ai girono di Champions ed aver salutato anzitempo la Coppa Italia, ora è il momento di tentare di vincere l’Europa League.

“Il futuro è roseo ma l’allenatore leccese deve evitare di farsi terra bruciata intorno. Ha bisogno dell’appoggio di tutti per riportare l’Inter dove meriterebbe. Se Lukaku ha spaccato quest’anno, però, il merito è di Don Antonio. Lui l’ha voluto e lui l’ha fatto rendere al 100%. Pessima la gestione di Esposito, ottimo il rilancio sul finale di Sanchez”.