Inter, Marotta allontana lo scambio dell'anno con la Juventus: le sue parole

Beppe Marotta ha scelto Antonio Conte. Nel corso della conferenza stampa entrambi hanno risposto ai colleghi presenti. La decisione del tecnico non è dipesa dalla situazione legata a Mauro Icardi.

"Assolutamente no, l'idea è nata quando dovevamo valutare un futuro diverso e migliore che tiene conto di tante valutazioni. E' stata la condivisione di un'idea che poi si è tramutata in un approccio e in una trattativa condivisa dal management e dalla proprietà perché Conte era il miglior profilo in circolazione e dalla sua ha dei risultati importanti".

Poi l'ad nerazzurro ha allontanato lo scambio con la Juventus tra Icardi e Dybala: "Al momento è utopia. Anche se ho avuto modo di conoscere Dybala e so quanto vale, da qui a dire che si possa ipotizzare uno scambio del genere sembra utopistico. Tutto è aperto, vediamo che succede".