Inter, Marco Lollobrigida della Rai ospite de I Gemelli and Saba

Imperdibile appuntamento giovedì 25 febbraio a “I Gemelli and Saba”, talk show di Inter Dipendenza. Ospite del tandem Garinella-Spolverini sarà Marco Lollobrigida, giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo di Rai Sport. Come sempre I Gemelli potranno contare su Sabatino Durante, agente Fifa e sempre più penna di diamante di Inter Dipendenza.



Lollobrigida ha alle spalle una grandissima esperienza. Nel 2012 è stato telecronista delle partite dei Campionati Europei di calcio e nel 2013 delle partite della Confederations Cup. Commenta - sempre per Rai Sport - alcune partite dei Campionati del mondo di calcio del 2014, gli incontri della Nazionale Italiana Under 21 e gli incontri del Campionato Europeo Under 21 del 2015 disputatosi in Repubblica Ceca.



Nel 2016 ha condotto in seconda serata del sabato su Rai 2 Calcio Champagne, programma dedicato all'analisi e alle interviste ai protagonisti degli anticipi della Serie A. A maggio 2017 ha condotto insieme a Massimiliano Rosolino il programma La Grande Corsa, sul centesimo Giro d'Italia, in onda su Rai 2.

A giugno 2017 è stato telecronista delle partite dell'Italia negli Europei Under 21 in Polonia. Nel 2018 col ritorno in Rai della Champions League dopo sei anni, è stato telecronista di alcune partite alternandosi a Stefano Bizzotto. Dal 2019 conduce su Rai 2 A tutta rete per i post partita della Serie A della domenica pomeriggio. Oltre al calcio Lollobrigida segue il canottaggio alle Olimpiadi o nei Mondiali.