Inter, Marco Bellinazzo: "I nerazzurri sono appetibili sul mercato"

Il giornalista esperto di economia, Marco Bellinazzo, è intervenuto a Radio Tutti Convocati per parlare della questione societaria dell'Inter.

"Il grande dubbio su vicenda Inter è che parliamo di un gruppo che fattura 60mld all'anno. L'Inter è appetibile sul mercato perchè i ricavi cresceranno da qui a qualche anno in relazione al progetto Super Champions e agli incrementi ricavi da nuovo impianto", ha chiarito il giornalista.

Come riportato poi dal comunicato odierno (clicca qui per approfondire), Suning continuerà a sostenere i nerazzurri: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore supporto esterno. Ma è comunque ragionevole e prudente guardare anche all'esterno. In questo senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare insieme per trovare i partner adatti, che sia sotto forma di iniezione di capitale o altro. Colloqui con potenziali partner sono costanti".