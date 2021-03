Inter, Marani: “Scudetto non scontato. Sensi ha talento, spiace vederlo poco”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha parlato della corsa scudetto, che vede al momento favorita l’Inter per poi concentrarsi su Stefano Sensi, schierato titolare da Roberto Mancini anche se non trova più spazio in nerazzurro:

"Scudetto? Non do nulla per scontato in questo campionato, poi alla lunga i valori emergono. Da questo punto di vista, Conte ha dimostrato, dopo alcuni problemi iniziali, di essere un valore aggiunto. Inoltre, l'Inter ha avuto meno infortuni e, dopo l'uscita dalle coppe, è arrivata l'accelerata decisiva. Vantaggio non indifferente, soprattutto pensando alla settimana senza impegni con Conte specialista nel preparare la squadra. Però nulla è scontato, basti ricordare l'anno scorso quando proprio il ko con il Bologna, di fatto, fece perdere lo scudetto. Il Milan dietro c'è e l'Inter deve tenere alta la guardia".

"Sensi? A mio avviso lui non è un playmaker, ma un'eccellente e fortissima mezzala. Aveva fatto 30 minuti nelle ultime 12 gare, e le ultime 7 proprio non le aveva giocate. Spiace vederlo poco, visto il talento".